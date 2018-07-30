Бесплатный Wi-Fi появился на Большой кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатный Wi-Fi заработал в поездах Большой кольцевой линии метро на участке от станции "Петровский парк" до "Делового центра".

"Бесплатный интернет теперь доступен и пассажирам Большой кольцевой линии – ежедневно поезда на этой ветке перевозят более 60 тысяч пассажиров. Сеть работает на всех перегонах линии", – завил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В тоннелях установили 40 базовых станций и проложили 40 километров кабеля. Точки доступа есть во всех 18 поездах, курсирующих по ветке. Предельная скорость соединения – 150 мегабит в секунду при 200 одновременных подключениях в каждом вагоне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Каждый день бесплатным интернетом в московском метро пользуются более двух миллионов пассажиров. Горожанам важно оставаться на связи даже в транспорте. Сейчас 96 процентов транспортной сети метро покрыто сетью Wi-Fi", – отметил Максим Ликсутов.

БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией в мире, ее длина составит 69 километров. На ветке запроектирована 31 станция с пересадками на другие линии метро и Московского центрального кольца. Завершить строительство планируется в 2021–2022 годах.

Ранее сообщалось, что первым участком с момента открытия уже воспользовались более 7,5 миллиона человек, пассажиропоток продолжает расти.