Юрист оценила предложение поднять штрафы для ИП за уклонение от оформления сотрудников

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Предложение поднять штрафы для ИП за уклонение от оформления договоров правильное, если законодатель хочет защитить трудовые права граждан. Об этом сообщила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT.

По ее словам, отсутствие трудового договора может грозить маленькой пенсией в будущем и отсутствием необходимых отчислений.

При этом она добавила, что в условиях санкций ужесточать законы в отношении предпринимателей может быть опасно.

"Многие предприниматели пойдут под банкротство или вообще не смогут никого трудоустроить. Может, через год рассмотреть этот закон, с условием, что экономика будет расти и давления излишнего не будет", – выразила мнение Ярмуш.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова письмо с предложением увеличить штрафы за уклонение индивидуальных предпринимателей от заключения трудовых договоров с работниками. С проблемами часто сталкиваются студенты, которым необходимо оплатить жилье или учебу, добавил законодатель.

