Юрист оценила предложение поднять штрафы для ИП за уклонение от оформления сотрудников

Фото: depositphotos/puhhha
Предложение поднять штрафы для ИП за уклонение от оформления договоров правильное, если законодатель хочет защитить трудовые права граждан. Об этом сообщила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT.
По ее словам, отсутствие трудового договора может грозить маленькой пенсией в будущем и отсутствием необходимых отчислений.
При этом она добавила, что в условиях санкций ужесточать законы в отношении предпринимателей может быть опасно.
"Многие предприниматели пойдут под банкротство или вообще не смогут никого трудоустроить. Может, через год рассмотреть этот закон, с условием, что экономика будет расти и давления излишнего не будет", – выразила мнение Ярмуш.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова письмо с предложением увеличить штрафы за уклонение индивидуальных предпринимателей от заключения трудовых договоров с работниками. С проблемами часто сталкиваются студенты, которым необходимо оплатить жилье или учебу, добавил законодатель.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: