Синоптики рассказали о погоде в столице в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В понедельник в столице и Московской области ожидается переменная облачность без осадков и до 28 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 5 июля, при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 24–26 градусов, по области – 23–28 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, ветер подует восточного направления, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что к середине недели температура в столице поднимется до 28–32 градусов тепла. Эксперт отмечал, что температурный фон будет превышен на 5–7 градусов.