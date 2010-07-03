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16:48

Социологи выяснили, как россияне относятся к поцелуям

общество

16:48

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Социологи выяснили, что большинство россиян – 52% – любят целоваться. Такой опрос Всероссийский центр изучения общественного мнения провел к Международному дню поцелуя, который отмечают 6 июля.

В ходе опроса женщины чаще мужчин признавались, что не любят поцелуи (41%). При этом именно представительницы прекрасного пола, как выяснили социологи, чаще целуют своих близких или знакомых в знак приветствия, прощания или для выражения чувств: 58% против 39% у мужчин.

Участники опроса отметили, что целующиеся люди чаще всего вызывают у них положительные эмоции: радость (28%), одобрение (21%) и умиление (21%).

В то же время приветственные поцелуи пока не пользуются популярностью у россиян. Целоваться при встрече привыкли 40% опрошенных, причем только по отношению к друзьям, близким и знакомым. А встречаясь с коллегами по работе или деловыми партнерами, поцелуи позволяют себе лишь 2% респондентов.

Кроме того, как узнали специалисты ВЦИОМ, положительно воспринимают приветственные поцелуи между женщинами (60%) или между мужчиной и женщиной (60%). Такие приветствия между мужчинами 86% россиян считают неуместными.

Ранее еще один опрос ВЦИОМ показал, что более половины – 58% – молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет довольны своей жизнью. Как отметили эксперты, по сравнению с другими возрастными группами молодежь является наиболее оптимистично настроенной частью общества.

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общество

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