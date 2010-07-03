Больше половины молодых россиян довольны своей жизнью

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Более половины (58 процентов) россиян в возрасте 18-24 лет довольны своей жизненной ситуацией. Эти данные приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

"Современная молодежь является наиболее оптимистично настроенной частью населения по сравнении с другими возрастными группами. Более половины опрошенных от 18 до 24 лет (58 процентов) и от 25 до 34 лет (55 процентов) утверждают, что довольны той жизнью, которую ведут. Схожие показатели среди респондентов старше 35 лет наблюдались только в группе 60+ (54 процента)", – сказано в сообщении.

Негативно оценивают свое положение 22 процента людей, 42 процента респондентов 18-24 лет и 33 процента 25-34 лет ожидают изменений к лучшему. При этом 45 процентов россиян в возрасте 25-34 лет заявили, что в ближайшее время их положение не изменится.

Наименее оптимистичный настрой наблюдается у людей в возрасте 45-59 лет – 14 процентов. Причем из этой категории 30 процентов людей заявили, что их жизнь может даже измениться к худшему.

Опрос проводился 25 мая с участием россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. В нем участвовало 1,6 тысячи респондентов.

