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Общество

5 июля, 17:51

"Аптекарский огород" приглаcил желающих полюбоваться цветущей клиторией

общество парки город

Фото: wikimedia.org/ Marco Schmidt / по лицензии CC BY-SA 2.5

Пресс-секретарь Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Ольга Архипова сообщила, что расцвела клитория, которую также называют мотыльковым горошком или голубиными крыльями.

По ее словам, гости сада смогут увидеть растение, которое в дикой природе встречается в тропических и умеренных регионах Азии и Америки, передает Агентство "Москва".

"Аптекарскому огороду" это растение подарил Пермский ботанический сад.

По словам Архиповой, в Азии цветки клитории используют как пищевой краситель, а также заваривают в качестве напитка.

Также в Саду лекарственных трав можно посмотреть на цветущий лен. Растение примечательно многочисленными тонкими корешками, стеблем высотой более метра и бледно-голубыми цветками с пятью лепестками. Лен выращивают, чтобы получить масло и ткани.

Ранее сообщалось, что в саду расцвело дымное, или париковое, дерево.

Во время цветения крону дерева будто окутывает розовая дымка, которую можно заметить даже за несколько десятков метров. Увидеть это дерево можно у Зеркального канала с единственными в России плавучими садами для рыб.

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