Врач объяснила, как избежать главных рисков при нанесении татуировки

Фото: 123RF/iakovenko

Заражение опасной инфекцией и аллергическая реакция – одни из основных рисков при нанесении татуировки. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург Надежда Петраш.

По ее словам, важно серьезно подходить к выбору салона. Мастера там должны строго соблюдать правила асептики и антисептики.





Надежда Петраш врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург Иначе возможна передача гепатита В и С, ВИЧ, вирусных, бактериальных инфекций, контагиозных моллюсков. Очень важно наличие одноразовых стерильных инструментов в салоне. Если вы видите, что в точке есть желтый контейнер, – это хороший знак. Значит, в этом месте правильно утилизируют и расходуют одноразовые инструменты.

В редких случаях при нанесении тату может возникнуть аллергическая реакция.

"Для этой процедуры используются красители с содержанием микродозы металлов – кадмия, хрома, ртути, железа, титана. Поэтому какой-то шанс возникновения аллергической реакции возможен. Особенно если есть пигмент красного цвета", – рассказала косметолог.

По мнению врача, не исключен и риск развития рака кожи.





Надежда Петраш врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург Тату-специалист должен обладать базовыми знаниями о строении кожи. Если на пути его художества он встречает элемент, который непонятен по происхождению, он должен его обойти. Если мастер не обходит и затрагивает его иглой, то возможно разрастание, которое может перетечь в меланому или что-то еще.

Также есть мнение, что с татуировкой на коже нельзя делать МРТ. Однако это миф. "В рисунке содержится лишь микродоза металла. Просто нужно предупредить специалиста, что есть тату. Но в принципе это не помешает пройти томографию", – отметила врач в интервью программе "Доктор 24".

Прежде чем прийти в салон, необходимо хорошо обдумать свое решение, посоветовала дерматовенеролог. Иначе в будущем придется сводить тату с кожи, а это очень долгий и сложный процесс.





Надежда Петраш врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург Любое удаление может провоцировать различные процессы: рубцевание, нарушение цвета кожи. Невозможно удалить татуировку так, чтобы идеально сохранился первоначальный цвет.

По словам дерматолога, несмотря на то что сегодня используются современные коротковолновые лазеры, которые могут максимально бережно удалить тату, это небыстрый процесс, а кожа все равно не вернется к первоначальному виду.

Ранее врач-флеболог, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Анна Никитина объяснила, почему нельзя делать тату при варикозном расширении вен. По словам специалиста, если мастер случайно проткнет воспаленную вену иглой, начнется сильное кровотечение. Наносить рисунок на кожу можно только тогда, когда заболевание будет вылечено.