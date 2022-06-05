До 27 градусов тепла ожидается в центре России к концу недели

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До 27 градусов ожидается в центре России к концу недели, однако температура воды в водоемах станет теплой лишь к середине июня, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам метеоролога, с понедельника, 6 июня, до четверга, 9 июня, такую ситуацию с погодой в Центральной России можно объяснить приходом погожего антициклона.

"Ночная температура постепенно повысится с 6–11 до 10–15 градусов, а днем воздух прогреется июньским солнцем с 18–23 в начале недели, до 22–27 градусов в конце", – отметил Тишковец.

Он объяснил, что в таких условиях температура воды в реках и озерах будет расти не слишком быстро. Так, до комфортных 18–20 градусов она прогреется к середине июня, тогда в средней полосе страны, по словам Тишковца, можно будет открывать и купальный сезон.

Кроме того, как уточнил синоптик, в пятницу, 10 июня, и в субботу и воскресенье, 11 и 12 июня, из-за сильного прогрева и насыщения атмосферы водяным паром могут ожидаться кратковременные осадки и гроза. Однако под утро будет не холоднее 12–17 градусов, а днем и вечером прогнозируется до 23–28 градусов.

Ранее россиян предупредили о непогоде в некоторых регионах в ближайшие дни. Так, ливни и грозы придут в Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. В регионах Сибири же ожидаются заморозки. В Якутии на неделе прогнозируется температура воздуха до 27–32 градусов, что скажется на увеличении уровня пожароопасности.