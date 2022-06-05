До 27 градусов тепла ожидается в центре России к концу недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До 27 градусов ожидается в центре России к концу недели, однако температура воды в водоемах станет теплой лишь к середине июня, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
По словам метеоролога, с понедельника, 6 июня, до четверга, 9 июня, такую ситуацию с погодой в Центральной России можно объяснить приходом погожего антициклона.
"Ночная температура постепенно повысится с 6–11 до 10–15 градусов, а днем воздух прогреется июньским солнцем с 18–23 в начале недели, до 22–27 градусов в конце", – отметил Тишковец.
Он объяснил, что в таких условиях температура воды в реках и озерах будет расти не слишком быстро. Так, до комфортных 18–20 градусов она прогреется к середине июня, тогда в средней полосе страны, по словам Тишковца, можно будет открывать и купальный сезон.
Кроме того, как уточнил синоптик, в пятницу, 10 июня, и в субботу и воскресенье, 11 и 12 июня, из-за сильного прогрева и насыщения атмосферы водяным паром могут ожидаться кратковременные осадки и гроза. Однако под утро будет не холоднее 12–17 градусов, а днем и вечером прогнозируется до 23–28 градусов.
Ранее россиян предупредили о непогоде в некоторых регионах в ближайшие дни. Так, ливни и грозы придут в Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. В регионах Сибири же ожидаются заморозки. В Якутии на неделе прогнозируется температура воздуха до 27–32 градусов, что скажется на увеличении уровня пожароопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: