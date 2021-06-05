В России выявили 9 145 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 9 145 новых случаев COVID-19. При этом в 1 340 (14,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 2 897 случаев, на Санкт-Петербург – 857, на Подмосковье – 775, на Нижегородскую область – 163, на Ростовскую область – 159, на Воронежскую область – 144, на Саратовскую область – 114, на Иркутскую область – 104, на Республику Саха (Якутия) – 103.
Всего в РФ за период пандемии зарегистрировали 5 117 274 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Северная Осетия – Алания.
За последние сутки в стране скончались 399 человек с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выписаны 8 565 человек, за все время – 4 729 077.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин". Он был разработан холдингом "Нацимбио", подтвердившим безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус.
Для создания препарата потребовалось 2,5 тонны биоматериала. Как уточнили в Ростехе, он предназначен для лечения средних и тяжелых форм заболевания.
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