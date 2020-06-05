Россияне увидят "клубничное" затмение

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Вечером 5 июня жители большей части европейской территории России и юго-запада Сибири смогут увидеть полутеневое затмение Луны, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Южный край Луны должен потемнеть в 20:46 по московскому времени. Затмение продлится до первых минут следующего дня. Максимальная фаза затмения наступит в 22:25.

Полутеневое затмение можно будет зафиксировать только фотографически или с помощью фотометрической аппаратуры.

Лунное затмение также будет видно на большей части территории Европы и Азии, в Австралии, Африке, в юго-восточной и восточной частях Южной Америки и других регионах.

Июньскую полную Луну называют "клубничной", так как в Северной Америке ее появление обычно приходится на время сбора земляники.

Ранее научный руководитель Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть полное солнечное затмение лишь в 2126 году.

Чаще происходят так называемые частные затмения, когда земную поверхность пересекает лишь лунная полутень.