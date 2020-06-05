В Delivery Club опровергли информацию об увольнении курьеров

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

В Delivery Club заявили, что не увольняли курьеров, участвовавших в забастовке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Там отметили, что представители Delivery Club и логистических партнеров сервиса в течение двух с половиной часов отвечали на вопросы курьеров. В офис было приглашено 25 человек.

"В первую очередь вопросы касались корректировок выплат, начисленных в период тестирования увеличенных логистических зон", – говорится в сообщении.

В сервисе заявили, что курьерам уже компенсировали корректировки, а тех, кто утверждает, что получил сообщение об увольнении, попросили передать информацию своим координаторам.

В Delivery Club также напомнили, что у курьеров всегда есть возможность задать все вопросы службе поддержки.

"Количество обработанных сегодня заявок не превысило обычные показатели. Сервис продолжает работать в штатном режиме", – заключили в пресс-службе.

Информация о готовящейся забастовке курьеров, сотрудничающих с Delivery Club, появилась после теста по увеличению зон доставки для пеших курьеров.

"Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство", – прокомментировали в сервисе.

Прокуратура инициировала проверку по факту жалоб курьеров.