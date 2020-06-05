Прокуратура начала проверку по факту забастовки в Delivery Club

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Прокуратура инициировала проверку по факту жалоб курьеров, работающих в сервисе доставки Delivery Club. Как сообщает РБК, сотрудники недовольны штрафами и указывают на ухудшение условий труда.

"Прокуратура Москвы организовала проверку информации в интернете о нарушении прав курьеров организации, оказывающей услуги по доставке еды", – заявила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Изучать ситуацию поручено сотрудникам Савеловской межрайонной прокуратуры.

Что касается позиции Delivery CLub, то там связали недовольство курьеров с тестовым увеличением зон доставки для пеших сотрудников. Некоторые из них после отказа от заказа получили штрафы, однако в компании уверяют, что эти суммы уже компенсированы.

Представители сервиса отметили, что знают о недовольстве курьеров и отвечают на запросы. Кроме того, в Delivery Club напомнили о том, что в апреле и мае компания за свой счет удваивала пользовательские чаевые для сотрудников.

