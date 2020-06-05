Ученые рассказали о влиянии гипертонии на течение COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пациенты с высоким кровяным давлением, госпитализированные с COVID-19, чаще становились жертвами коронавируса, чем те, кто не страдал гипертонией. К такому выводу пришли ученые из Китая и Ирландии. Результаты исследования опубликованы в издании European Health Journal.
Специалисты изучили данные 2 877 пациентов, которые поступили в полевой госпиталь для больных COVID-19 в Ухане с 5 февраля по 15 марта. Как оказалось, 29,5% страдали гипертонией. Специалисты выяснили, что смертность среди пациентов с гипертонией составила 4%, при этом среди пациентов, не страдающих этим недугом, этот показатель составил только 1,1%.
После поправки на возраст, пол и другие показатели ученые подсчитали, что высокое кровяное давление увеличивает риск смерти от COVID-19 в два раза.
Китайский кардиолог Фэй Ли, руководивший группой, отметил, что людям с гипертонией нужно осознавать, что они находятся в группе риска.
В конце мая стало известно, что специалисты московского научно-практического центра дерматологии и косметологии, РНИМУ имени Пирогова и РУДН изучили патологии кожи, которые возникают при наличии в организме COVID-19. Специалисты разделили такие проявления на 7 категорий. В первую группу вошли ангииты кожи.
Ранее ученые обнаружили новый симптом COVID-19. Исследователи выяснили, что при заражении коронавирусом у людей может меняться цвет пальцев ног. Они становятся синего или пурпурного цвета. Новый признак обозначили как "коронавирусные пальцы".
Будет ли вторая волна коронавируса
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