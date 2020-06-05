Фото: www.instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев сменил прическу, сообщают "Дни.ру". Артист выложил в соцсеть фото, на котором предстал в новом имидже.

Поклонники не смогли скрыть свою реакцию, отметив не только внешний вид, но и практичность новой стрижки.

Ранее стало известно, что у артиста родился второй ребенок. В СМИ появились сообщения, что это дочка, однако певец опроверг эту информацию.

У Сергея Лазарева есть четырехлетний сын Никита. При этом некоторые СМИ писали, что в кулуарах премии RU.TV обсуждали рождение у Лазарева дочери.

Сергей Лазарев в этом году занял третье место на "Евровидении-2019". Певец оценил выступления других призеров конкурса. Он подчеркнул, что победитель Дункан Лоуренс из Нидерландов и серебряный призер Mahmood, который представлял Италию, достойны своих мест.