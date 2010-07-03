Приставы намерены взыскать с Началовой 50 тысяч рублей

Со скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой требуют оплаты долга за неправильную парковку. Сведения о задолженности содержатся в банке данных судебных производств, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Долг возник из-за того, что певица не заплатила 2,5 тысячи рублей. В итоге задолженность выросла до 47 тысяч рублей (к этой сумме добавляется исполнительский сбор в размере 3,2 тысячи рублей). Исполнительное производство началось через три дня после смерти артистки.
Певица умерла 16 марта. Врач Началовой Василий Шуров назвал гибель артистки "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагедии стала рана на ноге.
Началову госпитализировали из-за осложнений от подагры, которая развилась после неудачной операции по увеличению груди. Отец певицы утверждал, что причина смерти дочери – абсцесс. Состояние Началовой врачи называли тяжелым. Ее оперировали, вводили в искусственную кому, но это не помогло спасти артистку.
В мае в СМИ и соцсетях распространилась информация, что на могиле Началовой якобы мироточит крест. После этого люди начали приходить на кладбище, чтобы зарядить воду и кремы. В РПЦ эти данные назвали оскорблением памяти артистки.
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