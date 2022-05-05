Психолог рассказала, как побороть волнение при знакомствах с людьми

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нередко при необходимости познакомиться с кем-то лично у людей возникает внезапная тревога. В этом случае в первую очередь необходимо помнить о правильном дыхании: глубокие вдохи и медленные выдохи помогут успокоить пульс, благодаря чему паника отступит. О том, как еще можно справиться с волнением при офлайн-знакомстве, в беседе с "Радио 1" рассказала магистр психологии Юлия Лянгузова.

По словам специалиста, при возникновении паники стоит задаться вопросом, какое самое страшное развитие событий может произойти, если человек все же решится проявить инициативу.

"Напоминайте себе, что если вы опять не используете возможность – постесняетесь и не подойдете – вы ничего не поменяете в своей жизни. А если же вы поведете себя иначе, хотя бы на чуть-чуть, это станет вашим личным маленьким прорывом. Поверьте, это уже запустит любопытные, достаточно глубокие бессознательные изменения в механизмах вашей психики", – пояснила Лянгузова.

Она подчеркнула, что в этой ситуации крайне важно не бояться отказов. По мнению психолога, попытка знакомства в любом случае попадет в копилку личного опыта. Особенно важно, чтобы человек, проявляющий инициативу, не пытался казаться лучше, чем он есть. В общении с объектом симпатии лучше всего сделать ставку на естественность.

"Нет универсального сценария для тех, кто хочет найти себе пару. Кто-то встречает своего человека в музее, кто-то – в электричке, как в фильме "Москва слезам не верит", кто-то – в ресторане, а кому-то для этого подходят знакомства в Сети. В любом случае все индивидуально. Но самое главное, что все происходит тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем. Как бы избито ни звучала эта фраза", – добавила Лянгузова.

Она напомнила, что потребность в поиске партнера у людей особенно проявляется весной. Это связано с тем, что все чувства в это время года обостряются. Человек может почувствовать порыв и завязать новый роман даже в том случае, если уже состоит в отношениях или браке.

"Он стремится что-то улучшить, кардинально преобразить, может даже пофлиртовать на стороне либо вообще поменять партнера", – пояснила психолог.

По ее словам, все это объясняется биологическими циклами и индивидуальными психоэмоциональными процессами человека. Вид обновляющейся природы поднимает из бессознательного человека желание возрождения и преобразований.

"И тут вполне закономерно, что на поверхность поднимаются вопросы экзистенциального порядка о жизни и смерти, о любви и страсти, о радости и страдании", – полагает специалист.

Лянгузова отмечает, что поиск партнера является одним из наиболее простых путей для проживания этих вопросов. Впрочем, новые знакомства далеко не всегда означают поиск романтических отношений. Часто человек может искать перемен в детско-родительских связях, а также взаимодействии с друзьями и коллегами. В весенний период люди становятся более открыты в коммуникации.

Ранее психолог Слава Донин рассказал, что самым результативным способом быстрой эмоциональной регуляции является диалектическая поведенческая терапия. По его словам, отвлечься от тревоги поможет техника заземления, в ходе которой нужно посмотреть вокруг и найти пять вещей, которые можно увидеть, четыре вещи, которые можно потрогать, три вещи, которые можно услышать, две вещи, которые можно понюхать, и одну вещь, которую можно попробовать на вкус.

