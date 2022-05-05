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Общество

11:46

Эндокринолог рассказала, как выбирать качественный творог

обществоеда

Фото: depositphotos/myviewpoint

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как выбрать качественный творог. Об этом сообщает радио КП.

По ее словам, в составе творога должно быть только молоко, закваска, еще добавляют хлористый кальций. Натуральный творог имеет срок годности не более 5 дней, подчеркнула Павлова.

"Просроченный творог надо сразу выбрасывать, не надо из него пытаться лепить сырники. Это любимая среда для размножения дрожжевых грибков и плесени. Отравившись раз кисломолочкой, вы никогда этого не забудете", – отметила эндокринолог.

Ранее коммерческий директор агропромышленного холдинга Поволжья "Белая Долина" Альбина Искакова сообщила о возможном сокращении продаж творога, йогуртов, масла, сыра и сметаны в текущем году.

По оценке Искаковой, из-за увеличения стоимости сырья, упаковки, оборудования и комплектующих молочные продукты подорожают, что также будет способствовать снижению их потребления.

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