Эндокринолог рассказала, как выбирать качественный творог

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как выбрать качественный творог. Об этом сообщает радио КП.
По ее словам, в составе творога должно быть только молоко, закваска, еще добавляют хлористый кальций. Натуральный творог имеет срок годности не более 5 дней, подчеркнула Павлова.
"Просроченный творог надо сразу выбрасывать, не надо из него пытаться лепить сырники. Это любимая среда для размножения дрожжевых грибков и плесени. Отравившись раз кисломолочкой, вы никогда этого не забудете", – отметила эндокринолог.
Ранее коммерческий директор агропромышленного холдинга Поволжья "Белая Долина" Альбина Искакова сообщила о возможном сокращении продаж творога, йогуртов, масла, сыра и сметаны в текущем году.
По оценке Искаковой, из-за увеличения стоимости сырья, упаковки, оборудования и комплектующих молочные продукты подорожают, что также будет способствовать снижению их потребления.
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