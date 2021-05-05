Стало известно, сколько получила супруга Гейтса при разводе

16:38
Фото: AP Photo/Manish Swarup, File
Жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда получила от него при разводе ценные бумаги общей стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации, указанной в отчетах для комиссии по ценным бумагам и биржам США, супруге одного из богатейших людей мира перешли акции Канадской национальной железнодорожной компании, оцениваемые в 1,5 миллиарда долларов, а также доля в крупнейшем американском автодилере Autonation на 300 миллионов долларов.
По данным издания, раздел имущества супругов пока не закончен. В настоящее время, по версии Forbes, состояние Гейтса оценивается в 124 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака. По словам предпринимателя, данное решение было совместным. При этом оба супруга будут работать в основанном ими фонде.
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