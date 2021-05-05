Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу, сообщает Pravda.Ru.

"Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице", – призналась артистка.

Тодоренко также опубликовала фотографию с больничной койки и заверила поклонников, что все будет хорошо. При этом причина госпитализации неизвестна.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, что врачи диагностировали ей неизлечимое заболевание – витилиго.

Витилиго проявляется в нарушении пигментации отдельных участков кожи. Предположительно, причиной возникновения заболевания могут стать некоторые лекарственные и химические вещества, воспалительные процессы на коже, а также нервно-трофические, нейроэндокринные и аутоиммунные факторы меланогенеза. Тем не менее ученые знают еще недостаточно о природе заболевания. Методы его лечения также не найдены.

