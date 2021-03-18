Регина Тодоренко сообщила о неизлечимом заболевании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Регина Тодоренко рассказала, что врачи диагностировали ей неизлечимое заболевание – витилиго. Об этом телеведущая рассказала подписчикам своей страницы в Instagram.
В сторис Тодоренко показала белое пятно на колене и назвала соответствующий диагноз.
Витилиго проявляется в нарушении пигментации отдельных участков кожи. Предположительно, причиной возникновения заболевания могут стать некоторые лекарственные и химические вещества, воспалительные процессы на коже, а также нервно-трофические, нейроэндокринные и аутоиммунные факторы меланогенеза. Тем не менее ученые знают еще недостаточно о природе заболевания. Методы его лечения также не найдены.
Телеведущая рассказала, что при помощи медиков постарается устранить последствия витилиго, а также спросила у подписчиков, приходилось ли им сталкиваться с этим заболеванием.
Ранее звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория раскрыла секрет похудения. Она призналась, что сильно ограничивает употребление углеводов, делая упор на овощи, фрукты, птицу, рыбу и орехи.