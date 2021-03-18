Регина Тодоренко сообщила о неизлечимом заболевании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Регина Тодоренко рассказала, что врачи диагностировали ей неизлечимое заболевание – витилиго. Об этом телеведущая рассказала подписчикам своей страницы в Instagram.

В сторис Тодоренко показала белое пятно на колене и назвала соответствующий диагноз.

Витилиго проявляется в нарушении пигментации отдельных участков кожи. Предположительно, причиной возникновения заболевания могут стать некоторые лекарственные и химические вещества, воспалительные процессы на коже, а также нервно-трофические, нейроэндокринные и аутоиммунные факторы меланогенеза. Тем не менее ученые знают еще недостаточно о природе заболевания. Методы его лечения также не найдены.

Телеведущая рассказала, что при помощи медиков постарается устранить последствия витилиго, а также спросила у подписчиков, приходилось ли им сталкиваться с этим заболеванием.

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