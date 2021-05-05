Еще 1 785 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1 785 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 999 742", – говорится в сообщении.

За сутки в городе выявили 2 432 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировали 1 027 человек. За это время в столице скончались 56 пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на COVID-19.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решение о смягчении и снятии противоэпидемических ограничений необходимо принимать, основываясь на данных об обстановке в регионах.

