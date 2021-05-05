Синоптики рассказали о погоде в столице 5 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная с прояснениями погода, дождь и до 15 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве достигнет 13–15 градусов тепла, по области до плюс 15 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12–14 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве до конца недели ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до 17 градусов тепла.

Он рассказал, что в ночь на среду прогнозируются кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха в Москве составит плюс 2–4 градуса, в Подмосковье – от 0 до плюс 5.

