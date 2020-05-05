Проект "Московские сезоны дома" подготовил подборку виртуальных мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект "Московские сезоны" дома" подготовил праздничную подборку онлайн-мероприятий на эту неделю. Все желающие смогут стать участниками.

На сайте и страницах "Московских сезонов" в социальных сетях гостей ждут бесплатные мастер-классы, онлайн-шоу и образовательные программы.

Музыка Победы

На портале проекта доступен для прослушивания сборник песен о Великой Отечественной войне в исполнении артистов советской эстрады и современных музыкантов.

Плей-лист "Слушаем вместе с родными" включает в себя такие композиции, как "Синий платочек", "Темная ночь", "Три танкиста" и другие.

5 мая в 19:00 в прямом эфире выступит автор и исполнитель песен и битбоксер Алена Минулина. Она создает музыкальные композиции при помощи своих вокальных данных и электронных инструментов.

Мастер-классы

Для желающих самостоятельно заняться творчеством, на сайте каждый деть будут опубликованы уроки по вокалу, сценической речи, изобразительному искусству.

Среди них, например, урок "Топ-5 упражнений на (вокальное) дыхание для постановки голоса". Занятие станет полезным для всех, кто хочет научиться звучать уверенно и убедительно.

На мастер-классе "Дикция" все желающие смогут научиться говорить четко, красиво и правильно. Там расскажут, как подготовиться к публичным выступлениям или работе в кадре.

Также посетители смогут ознакомиться с фортепианной музыкой. Педагог продемонстрирует, как научиться играть на музыкальном инструменте, будучи взрослым. Кроме того, можно узнать, сколько времени нужно уделять занятиям, обязательно ли иметь пианино у себя дома и как развивать музыкальный вкус.

Что касается изобразительного искусства, то на этой неделе учеников познакомят с творчеством художника-примитивиста Анри Руссо и обучат писать акварелью. Темой для рисунка будет картина "Кот Анри из сказочного леса".

Другое занятие будет посвящено австрийскому живописцу и графику Густаву Климту. После художникам предложат создать портрет кота Густава в стиле модерн.

Спорт, история и кулинария

В течение всей недели на портале "Московских сезонов" и страницах в социальных сетях появляются развлечения на любой вкус.

В 09:00 будут размещены видео занятий и утренней зарядки с фитнес-инструкторами и тренерами по боксу. Днем можно посетить кулинарные мастер-классы, где научат готовить ризотто, домашние брускетты и томатный суп.

Любителям литературы предложат совершить путешествие во времени и познакомиться с Москвой первой половины XIX века.

В одном из выпусков литературной программы "Москва на страницах книг" актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) и Театра наций Александр Гришин представит сочинение "Панорама Москвы", которое написал Михаил Лермонтов в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в 1834 году.

Также посетители смогут услышать "согласный гимн колоколов" и "окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу".

Ранее в столице запустили серию исторических викторин в онлайн-формате в преддверии празднования Дня Победы.

Задания размещены на странице Центра в социальной сети "ВКонтакте". Всего предложено шесть вопросов – о Берлинской операции и окончании войны.

"Для школьников проведут еще несколько интеллектуальных игр, в которых ребята смогут проверить свои знания истории. Серия интернет-викторин завершится ко Дню Победы.