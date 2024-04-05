Конференция "Сознание будущих героев Отечества формируется сегодня" пройдет в Москве

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Научно-практическая конференция "Сознание будущих героев Отечества формируется сегодня" состоится в среду, 10 апреля, в 15:00 в Общественной палате РФ по адресу Миусская площадь, дом 7. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Участники мероприятия обсудят возможности полноценного возрождения государственного кадетского образования в системе суворовских военных, нахимовских военно-морских училищах, кадетских и казачьих кадетских корпусов федерального и регионального подчинения.

По словам экспертов, чтобы достичь этой цели, необходимо выработать единый механизм подходов специалистов в области образования, органов военного управления и массовых коммуникаций. Для этого требуется обобщение опыта, освещение в СМИ и совершенствование системы работы кадетских корпусов.

Среди приглашенных гостей на мероприятии будут присутствовать Герой России Вячеслав Бочаров, помощник президента РФ Дмитрий Миронов, заместитель министра обороны Николай Панков и многие другие.

Ранее председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев заявил, что в России хотят на законодательном уровне закрепить норму о воспитании патриотизма у молодежи. По его словам, проект о внесении изменений в закон "О молодежной политике в Российской Федерации" был подготовлен и направлен на заключение кабмина. Соответствующий комплекс мер, мероприятий и программ будет утверждаться на федеральном и региональном уровнях.