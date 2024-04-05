Гололедица ожидается в Москве ночью 6 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Ночью 6 апреля синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха в столице до отрицательных значений, поэтому на дорогах может образовываться гололедица. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В связи с этим в ведомстве попросили пешеходов быть внимательнее и аккуратнее на улицах, а водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь на 6 апреля прогнозируются заморозки, днем облаков станет меньше и солнце начнет прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы. По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в этот день будет колебаться около 10-градусного показателя.

Также главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточняла, что в середине следующей недели температура воздуха вновь поднимется до 20 градусов тепла. С ее слов, тепло вернется в Москву уже 10 апреля.

