Россиянам с преддиабетом рассказали, как не допустить ухудшения состояния

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Люди, организм которых находится в преддиабетическом состоянии, еще могут избежать окончательного развития диабета, однако для этого потребуется изменить образ жизни. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эндокринолога Ларису Щербакову.

"Преддиабет поможет вылечить правильное питание – если есть больше продуктов с низким гликемическим индексом, физическая активность, отказ от курения и алкоголя. Нужно полностью поменять свой образ жизни, а также следить за уровнем сахара при помощи глюкометра", – объяснила специалист.

Она отметила, что продукты с высоким гликемическим индексом быстро повышают сахар в крови и создают его излишек, еда с низким индексом между тем позволяет сахару поступать постепенно.

Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказала, что сокращение потребления сахара способно улучшить сон, память и состояние кожи, а также уменьшить риск развития инсулинорезистентности. При этом она не рекомендовала полностью отказываться от сладкого, поскольку глюкоза и сахароза являются основными источниками энергии.



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