Кабмин РФ утвердил правила ввоза и вывоза патогенных микроорганизмов и вирусов из России

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Правительство утвердило правила ввоза на территорию РФ и вывоза за ее пределы патогенных микроорганизмов и вирусов. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, ввоз или вывоз в РФ патогенных микроорганизмов и вирусов может осуществляться в целях проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в области биобезопасности, в том числе изучения свойств патогенных микроорганизмов и вирусов, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных и паразитарных болезней.
Кроме того, ввоз и вывоз осуществляется для разработки и внедрения средств и методов индикации и идентификации таких вирусов, а также методов, средств и технологий профилактики, диагностики и лечения инфекционных и паразитарных болезней.
Отмечается, что правила вступают в силу с 1 июля.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Решение касается препаратов, не зарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов, но необходимых конкретным пациентам по жизненным показаниям.
Ранее ученые МГУ имени Ломоносова разработали и успешно протестировали на животных вакцину от сибирской язвы. По словам завкафедрой вирусологии биологического факультета вуза Ольги Карповой, в настоящий момент существуют только аттенуированные вакцины от сибирской язвы, содержащие ослабленный патоген.
"По протоколу лечения параллельно с введением вакцины должна применяться терапия антибиотиками. Но антибиотики практически нивелируют действие вакцины, что является большой проблемой. Мы создали кандидатную вакцину, которая может работать параллельно с антибиотиками, оставаясь эффективной", – пояснила завкафедрой.
По ее оценкам, достичь подобного результата получилось при помощи двух подходов для стабилизации белка РА, вызывающего устойчивый и сильный иммунитет. Данный белок нестабилен, а при его распаде эффективность вакцины существенно снижается.
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