Эксперт Тюменова назвала способ визуально скорректировать нос с помощью макияжа

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Корректоры двух оттенков помогут сделать нос визуально более узким, рассказала Москве 24 свадебный стилист, визажист Эля Тюменова.

По ее словам, приступать к процессу нужно после того, как сделан основной макияж.

"Надо взять сухой или кремовый корректор темного цвета и нанести его на крылья и боковые спинки носа. Но не следует уводить тень слишком сильно вниз, иначе можно визуально его удлинить", – предупредила эксперт.



Эля Тюменова свадебный стилист, визажист Средство необходимо тщательно растушевывать, чтобы не оставалось видимых границ. Далее надо взять корректор более светлого тона и нанести его по центру носа, а так же на зону под нижними веками и снова мягко растушевать. Это поможет сделать нос еще более узким.

Важно помнить, что при вечернем варианте макияжа коррекция может быть чуть более выраженной. При легком дневном макияже гармонично будет смотреться лишь еле заметная прорисовка корректором, отметила Тюменова.

Кроме того, эксперт посоветовала не наносить бронзер: его блестящая текстура может визуально сделать нос более крупным.

Ранее визажист-стилист Татьяна Кузьмина рассказала, как с помощью макияжа приподнять опущенные уголки глаз. Она посоветовала при нанесении теней создавать восходящую линию, делая растушевку по направлению к виску. Плюс хорошо растушевывать стрелки, чтобы создавать мягкий эффект и скрывать нависшую складку века.