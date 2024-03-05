05 марта, 08:43Общество
Российские мужчины рассказали о самых безрассудных поступках ради женщин
Фото: 123RF/dolgachov
Каждый четвертый мужчина в РФ (27%) считает, что женитьба является самым безрассудным поступком, который был им совершен ради женщины. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, результаты которого приводит "Газета.ру".
При этом 4% респондентов упомянули долгие поездки, которые были необходимы, чтобы встретиться с девушкой. Для 3% участников исследования безрассудным оказалось признание в чувствах, а для других 3% – переезд.
Еще 2% рассказывали, как им приходилось драться ради женщины или залезать к ней на балкон по водосточной трубе. Другие 2% признались, что потратили все деньги на подарок избраннице.
Один из 100 мужчин ради любимой оформлял кредиты. По 1% – прыгали с высоты, ныряли в прорубь, прощали измены. Еще 1% представителей мужского пола назвал безрассудным развод с женой ради любовницы.
Ранее большинство россиян (87%) рассказали, что одной из главных целей в жизни человека является создание семьи.
При этом 82% опрошенных отметили, что традиционная семья всегда будет современной, несмотря на изменения в мире. Однако 15% респондентов назвали семью в ее традиционном понимании пережитком прошлого.
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