Диетолог рассказала, как поддержать организм во время поста

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Сбалансированный рацион и режим питания помогут избежать негативных последствий для здоровья во время поста. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Татьяна Рыкалова.

По ее словам, так как в пост запрещены продукты животного происхождения, человек не получает с пищей достаточное количество важных микроэлементов. Это может привести к снижению иммунитета, вялости, депрессии, ломкости ногтей, сухости кожи и патологическим переломам.

"Кроме этого, есть риск возникновения так называемых безбелковых отеков, при нарастании которых есть риск попасть в больницу. У кого уже была анемия, она может прогрессировать", – отметила врач.





Татьяна Рыкалова врач-диетолог Чтобы всего этого не случилось, важно сбалансировать питание. Для профилактики дефицита белка нужно включить в рацион соевые продукты, бобовые, орехи, семечки, различные злаковые, а также макаронные изделия и картофель.

Тем, кто занимается активными физическими нагрузками, важно употреблять растительный протеин, посоветовала диетолог. Также во время поста важно принимать кальций в виде добавки или в комплексе витаминов. Организм испытывает недостаток этого элемента из-за отказа от молочных продуктов, объяснила эксперт. Также обязательно в рационе должны быть такие богатые кальцием продукты, как белая фасоль, инжир и капуста.

"Важно употреблять овощи и фрукты – не меньше 500 граммов в день. Для профилактики обострения весенней депрессии включайте в меню блюда из бурого риса, пшена, гречи, сои, чечевицы, а также финики, бананы и арахис", – отметила специалист.

Диетолог рекомендует в пост есть не реже четырех-пяти раз в день и желательно в одно и то же время. Также следует пить достаточное количество жидкости, ежедневная норма – один литр чистой воды. Обязательно необходимо высыпаться и гулять на свежем воздухе больше обычного, заключила эксперт.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что в начале весны чаще всего не хватает витамина С. Его натуральным источником является квашеная капуста и картофель. Также в дефиците витамин D, восполнить который поможет курс лечения.

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