Очередные длинные выходные ждут россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта, сообщается в календаре Роструда. Длинные выходные ожидаются в связи с Международным женским днем.

В этом году 8 Марта выпадает на понедельник, поэтому в распоряжении жителей России будет три выходных дня.

Еще две недели будут четырехдневными в мае. Следующий длинный уик-энд ожидается с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Затем короткая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Всего в 2021 году будет семь коротких рабочих недель, последняя из которых завершится 30 декабря.