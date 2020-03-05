Таксисты начали отказываться от поездок из-за слишком низких цен

Таксисты стали чаще отказываться от поездок, если их не устраивает цена
Водители такси все чаще стали отказываться от поездок. Причиной тому – цена, которая, по их мнению, слишком занижена, сообщает телеканал Москва 24.
Отмечается, что ни один таксист суммы оплаты не знает до того момента, пока не начнет движение с пассажиром. Чтобы узнать цену заранее, водители такси идут на хитрость. Они спрашивают у заказчиков, какую цену за поездку показало им приложение, и, если она их не устраивает, просто уезжают.
"Приехал таксист. Кода я села в машину, он спросил, какая сумма высвечивается. Не помню точно – от 250 до 280 рублей. Он сказал: "За такую цену вас не повезу, выходите", – жалуется пассажирка.
Таксисты же рассказывают, что за отказ от заказа их могут оштрафовать на 500 рублей, однако, по всей видимости, не многих это пугает.
"Что касается высадки такой, конечно, она незаконна абсолютно, конечно, уходить от исполнения обязательств по договору, а по Гражданскому кодексу – это фактически договор, заключенный между агрегатором и потребителем, это, конечно, недопустимо, но при всем при этом все свои претензии нужно отправлять агрегатору", – заявил глава общества защиты прав потребителей Александр Виноградов.
По его словам, подобные инциденты происходят не потому, что водители не хотят работать, а из-за того, что агрегатор берет себе слишком большой процент. Тем самым водители остаются без тех денег, на которые они рассчитывали.
Ранее сообщалось, что жену футболиста Погребняка Марию выгнали из такси. Женщина рассказала, что водитель привез ее по другому адресу, после чего отказался объезжать дом. Он начал поднимать на нее голос, а затем и вовсе бесцеремонно высадил из авто.
Отмечается, что после инцидента водитель был отключен от сервиса.
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