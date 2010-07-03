Желтый уровень опасности продлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе 6 марта из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр РФ.
В ночь на среду будет облачно, ожидаются небольшие осадки. На дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный, западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. В Москве столбики термометров покажут -1... +1 градус, по области – от -4 до +1 градуса.
Днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, образуется сильная гололедица. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы до 12–17 метров в секунду. Ожидается от -1 до +1 градуса ночью, а днем подморозит до -8 градусов, по области – от -4 до +1 градуса. К вечеру похолодает до -12 градусов.
Из-за ветра водителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом и не парковаться рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями.
Днем 7 марта осадков в Москве не ожидается, выглянет солнце. Атмосферное давление будет стремительно расти и поднимется до 752 миллиметров ртутного столба. Погода при этом будет вполне комфортная. Воздух прогреется до минус 1–3 градусов.
К концу рабочей недели в столицу снова вернутся осадки. В Международный женский день, 8 марта, ожидается очередная оттепель.
"Климат-контроль": что происходит с погодой в марте
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