Москалькова призвала закрепить в законодательстве устное завещание

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала нотариусов предусмотреть возможность закрепления на законодательном уровне устного завещания. Такое заявление она сделала на круглом столе "Нотариат России на службе Отечества" в Общественной палате РФ.

По словам омбудсмена, возможность введения такой формы завещания поможет бойцам СВО, находящимся в плену.

"С теми ребятами (военнослужащими. – Прим. ред.), которые попали в плен, у нас бывает возможность по видео-конференц-связи общаться и получить от них некие напутствия для своих родственников", – передает слова Москальковой РИА Новости.

Ранее омбудсмен провела очередную встречу с украинским коллегой Дмитрем Лубинцем. Они обсудили перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских и воссоединение семей. Помимо этого, Москалькова и Лубинец пообщались с военнопленными обеих сторон.