Первые в 2024 году свадебные церемонии состоялись на станции метро "Маяковская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 3 на 4 февраля на станции "Маяковская" Московского метрополитена состоялись первые в 2024 году свадебные церемонии. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Влюбленные могут заключить брак на "Маяковской" с 2021 года. Церемонии проводятся в рамках проекта "Новые адреса счастья".

"За это время на "Маяковской" поженилась 51 пара. Мы поздравляем молодоженов и желаем счастливой семейной жизни!" – цитируют Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что площадки проекта пользуются популярностью среди молодоженов. За два месяца они забронировали более 40% временных интервалов на 2024 год.

Для проведения церемонии бракосочетания на "Маяковской" необходимо подать заявление очно во Дворце бракосочетания № 1.

До этого церемонию бракосочетания провели в прямом эфире телеканала Москва 24. Брак Александра Антонова и Татьяны Дронниковой зарегистрировал сотрудник столичного ЗАГСа. Провести подобное мероприятие стало возможным благодаря проекту "Новые адреса счастья".

