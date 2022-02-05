Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В субботу в столице и Московской области ожидается облачная погода и до 10 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".
"По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 5 февраля, при облачной с прояснениями погоде будет без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит -8...-6 градусов, по области – до 10 градусов мороза. Ветер слабый", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозам, атмосферное давление и содержание кислорода в приземном воздухе в пределах климатической нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Москве ожидается теплая погода. По его данным, 7 и 8 февраля температура воздуха в столице будет находиться в диапазоне 0...-5 градусов и +4...-1 градус соответственно.
Вильфанд рассказал, какими будут весна и лето в 2022 году
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