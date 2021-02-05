В России провели более 103,6 млн тестов на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Роспотребнадзоре назвали число проведенных в стране тестов на коронавирус. По данным ведомства, их число превысило отметку в 103 миллиона.

"В РФ проведено более 103,6 миллиона тестов на коронавирус. За сутки проведено 458 тысяч тестов", – заявили в пресс-службе организации.

В Роспотребнадзоре добавили, что под медицинским наблюдением остаются 625 196 пациентов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице прививку от коронавируса сделали уже порядка 400 тысяч человек. Вакцинация проходит в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах, куда не нужна предварительная запись. По мнению градоначальника, антиковидные ограничения в Москве можно будет снять уже к маю 2021 года.

