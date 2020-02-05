Депутат Плетнева призналась, что стыдилась своей национальности

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призналась, что в детском возрасте стыдилась своего происхождения. Родилась она в семье этнических немцев, сообщает РИА Новости.

"Мне всегда хотелось быть русской. Вот правда. Я спрашивала родителей, мучила дедушку, бабушку: "Ну кто-нибудь был русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ", – заявила депутат на пленарном заседании Госдумы.

По словам Плетневой, она переживала, что раз родилась в семье немцев, то относится к фашистам. При этом депутат уточнила, что любит все народы.

"Я счастлива не потому, что я свой народ не уважаю. Теперь я понимаю, что фашисты могут быть в любой нации", – заявила депутат.

В ноябре Тамара Плетнева заявила, что женщины склонны отказываться от брака из-за давления партнера. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей уточнила, что современные молодые люди не готовы нести ответственность за супружество.

