США хотят ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов

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Власти Соединенных Штатов намерены ужесточить правила выдачи визы для туристов, которые приезжают в страну рожать с целью автоматического получения гражданства их детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет об ужесточении требований для получателей визы типа В, согласно которой разрешаются краткосрочные поездки, обусловленные туризмом или делами.

В случае, если турист будет заподозрен в получении гражданства, ему могут отказать в визе. Беременные женщины, планирующие посещение Штатов в связи с деловыми целями, с подобными ограничениями не столкнутся.

В Госдепе объяснили, что такие меры обусловлены национальной безопасностью, а также криминальной деятельностью, связанной с "родильным туризмом" в стране. По неподтвержденным данным, ежегодно в США в результате родов иностранными туристами появляется на свет около 33 тысяч детей.

Ранее туристку заставили пройти тест на беременность перед полетом на Сайпан. Девушка рассказала, что подозрения были связаны с ее азиатской внешностью. Авиакомпания объяснила действия соблюдением иммиграционных законов.