Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20 января, 09:22

США хотят ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов

общество туризм за рубежом

Фото: depositphotos/eabff

Власти Соединенных Штатов намерены ужесточить правила выдачи визы для туристов, которые приезжают в страну рожать с целью автоматического получения гражданства их детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет об ужесточении требований для получателей визы типа В, согласно которой разрешаются краткосрочные поездки, обусловленные туризмом или делами.

В случае, если турист будет заподозрен в получении гражданства, ему могут отказать в визе. Беременные женщины, планирующие посещение Штатов в связи с деловыми целями, с подобными ограничениями не столкнутся.

В Госдепе объяснили, что такие меры обусловлены национальной безопасностью, а также криминальной деятельностью, связанной с "родильным туризмом" в стране. По неподтвержденным данным, ежегодно в США в результате родов иностранными туристами появляется на свет около 33 тысяч детей.

Ранее туристку заставили пройти тест на беременность перед полетом на Сайпан. Девушка рассказала, что подозрения были связаны с ее азиатской внешностью. Авиакомпания объяснила действия соблюдением иммиграционных законов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика