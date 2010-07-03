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Общество

14:33

Депутаты Госдумы связали отказ девушек от брака с "потаканием" мужчинам

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что отказ девушек от брака напрямую связан с их желанием угодить молодым людям, которые не готовы к ответственности. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"Очень жаль, что много браков сегодня не регистрируется. Девочки, знаете, так с пафосом говорят: "А что мне даст печать в паспорте?" Это они специально так говорят, в угоду своему юноше. Ему так охота. Ему же не охота нести ответственность", – считает Плетнева.

По словам депутата, в России существует проблема вынужденных браков, что просто является другой крайностью. К таковым, например, относят браки по расчету, в том числе связанные с трудным денежным положением.

Ранее Тамара Плетнева выступила соавтором законопроекта о совместной собственности супругов. Новая норма направлена на защиту прав собственности каждой из сторон, определяет положения о банкротстве и государственной регистрации недвижимости.

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