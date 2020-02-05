В Госдуме прокомментировали возможное ужесточение наказания за задержку зарплат работникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал Москве 24 возможное ужесточение наказания за задержку зарплат работникам.

По его словам, все меры по борьбе с задолженностью работников должны быть поддержаны.

"Мы недавно приняли поправки, позволяющие, как только трудовая инспекция выявляет, сразу передавать в службу судебных приставов для оперативного списания. Поэтому мы меры борьбы с задолженностью и с теми, кто не выплачивает зарплаты, в целом поддерживаем", – пояснил депутат.



Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Но что касается каких-то серьезных уголовных санкций, то тут нужно понимать соразмерность. Однако самое главное – неотвратимость наказания.

При этом юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева добавила, что последнее время также много запросов от граждан бывает по части зарплат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Поэтому если нарушения по выплатам обусловлено объективными факторами, то есть руководитель это делает не потому, что на счетах нет денег, а сознательно нарушает закон, то ужесточение ответственности заставит его более ответственно подходить к выплате зарплаты", – пояснила она Москве 24.

Однако, по ее словам, ужесточение наказания может привести и к увеличению серых схем, чтобы уходить от ответственности.

Ранее сообщалось о том, что уголовное наказание за невыплату зарплаты более чем за два месяца могут ужесточить. Если задержку по зарплате признают преступлением средней тяжести, то работодатель может получить от 5 до 10 лет лишения свободы.

На данный момент за частичную невыплату зарплаты, а также пенсий, стипендий и пособий на протяжении трех месяцев и больше руководителю организации грозит до года лишения свободы, за невыплату полной зарплаты свыше двух месяцев – до трех лет тюрьмы. Также в качестве наказания могут быть назначены штрафы, общественные работы и дисквалификация. При этом те, кто совершил преступление впервые, могут и вовсе избежать ответственности, если в течение двух месяцев после выявления нарушения задолженность по зарплате перед работниками будет погашена.

По официальным данным, на 1 декабря 2019 года российские работодатели суммарно задолжали сотрудникам 2,9 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем на 1 января того же года.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке взыскания долгов по заработной плате со счетов работодателей. Согласно ему, трудовые инспекторы смогут направлять судебным приставам решения о взыскании с работодателей задолженностей по зарплате напрямую. Если работодатель не согласен с вынесенным решением, то он сможет его обжаловать в течение 10 дней. Если решение вступит в силу, то деньги со счета работодателя спишут принудительно.

А Центральный банк РФ планирует запустить опцию перечисления заработных плат через систему быстрых платежей (СБП). Предположительно, новая возможность появится в России уже к концу 2020 года.