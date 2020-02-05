В Госдуме прокомментировали возможное ужесточение наказания за задержку зарплат работникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал Москве 24 возможное ужесточение наказания за задержку зарплат работникам.
По его словам, все меры по борьбе с задолженностью работников должны быть поддержаны.
"Мы недавно приняли поправки, позволяющие, как только трудовая инспекция выявляет, сразу передавать в службу судебных приставов для оперативного списания. Поэтому мы меры борьбы с задолженностью и с теми, кто не выплачивает зарплаты, в целом поддерживаем", – пояснил депутат.
При этом юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева добавила, что последнее время также много запросов от граждан бывает по части зарплат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
"Поэтому если нарушения по выплатам обусловлено объективными факторами, то есть руководитель это делает не потому, что на счетах нет денег, а сознательно нарушает закон, то ужесточение ответственности заставит его более ответственно подходить к выплате зарплаты", – пояснила она Москве 24.
Однако, по ее словам, ужесточение наказания может привести и к увеличению серых схем, чтобы уходить от ответственности.
Ранее сообщалось о том, что уголовное наказание за невыплату зарплаты более чем за два месяца могут ужесточить. Если задержку по зарплате признают преступлением средней тяжести, то работодатель может получить от 5 до 10 лет лишения свободы.
На данный момент за частичную невыплату зарплаты, а также пенсий, стипендий и пособий на протяжении трех месяцев и больше руководителю организации грозит до года лишения свободы, за невыплату полной зарплаты свыше двух месяцев – до трех лет тюрьмы. Также в качестве наказания могут быть назначены штрафы, общественные работы и дисквалификация. При этом те, кто совершил преступление впервые, могут и вовсе избежать ответственности, если в течение двух месяцев после выявления нарушения задолженность по зарплате перед работниками будет погашена.
По официальным данным, на 1 декабря 2019 года российские работодатели суммарно задолжали сотрудникам 2,9 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем на 1 января того же года.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке взыскания долгов по заработной плате со счетов работодателей. Согласно ему, трудовые инспекторы смогут направлять судебным приставам решения о взыскании с работодателей задолженностей по зарплате напрямую. Если работодатель не согласен с вынесенным решением, то он сможет его обжаловать в течение 10 дней. Если решение вступит в силу, то деньги со счета работодателя спишут принудительно.
А Центральный банк РФ планирует запустить опцию перечисления заработных плат через систему быстрых платежей (СБП). Предположительно, новая возможность появится в России уже к концу 2020 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: