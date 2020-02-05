Эксперт рассказал, когда лучше покупать авиабилеты для летнего отдыха

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал Москве 24, когда лучше покупать билеты на самолет для летнего отдыха.

По его словам, чтобы сэкономить на авиабилетах, на данный момент нужно внимательней наблюдать за распродажами и скидками авиакомпаний, тщательно подбирать варианты полетов с учетом разнообразных альтернатив, в том числе стыковочных маршрутов.

"В то же время есть так называемые метапоисковики, которые анализируют динамику цен на долгосрочной основе и предлагают такой сервис, как рекомендации: поспешить ли с покупкой или можно еще подождать, потому что, вероятно, появятся более привлекательные ценовые предложения. Можно прислушиваться к этим рекомендациям, так как они опираются на достаточно масштабную статистическую базу", – пояснил Пантелеев.





Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "Авиапорт" Правило: чем раньше купил билет, тем дешевле он обошелся, уже неактуально. Сейчас актуально внимательное изучение альтернативных вариантов и, конечно же, поиск различных программ лояльности и специальных предложений, которые могли бы сделать поездку более привлекательной по цене.

При этом, по его мнению, колебания курсов валют не сильно отражаются на цене билета.

"Международная ассоциация воздушного транспорта пересчитывает свой внутренний курс один раз в неделю применительно к России. Это для кого-то может быть актуальным, если речь идет либо о приобретении билетов на международные направления, либо о внутрироссийском рейсе с покупкой из-за рубежа. Но говорить о том, что будут какие-то радикальные изменения в стоимости перевозки, не приходится. Поэтому сэкономить или, наоборот, потерять в курсовой разнице сейчас уже не так актуально", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Пантелеев добавил, что тем, кто хочет отдохнуть летом на китайских курортах, пока не стоит спешить, так как непонятно, насколько остро будет стоять проблема с коронавирусом на тот момент.

"Если у кого-то есть необходимость по бизнесу или другие неотложные причины, то пока планировать такую поездку возможно, но количество альтернатив, как добраться до Китая, только лишь сокращается. Мы знаем, что авиасообщение пока будет осуществляться только лишь одной российской авиакомпанией, других вариантов пока не предвидится. Но есть еще и стыковочные рейсы, при этом нельзя исключать, что авиакомпании встретятся с еще более серьезными ограничениями и будут вынуждены отменить рейсы и вернуть деньги за билет", – заключил эксперт.

Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля

Ранее сообщалось о том, что авиабилеты из России за границу подорожают с 5 февраля на три процента из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). За основу будет взят курс доллара и евро к рублю за 3 февраля с округлением до 50 копеек в большую или меньшую сторону.

Согласно данным ЦБ на 3 февраля, один евро стоит 70 рублей, один доллар – 63 рубля. Обычно IATA пересчитывает курс валют раз в неделю по вторникам, а новый курс действует со среды.

Однако эксперты выяснили, что перелеты в начале 2020 года в среднем подешевели на 15–20 процентов по сравнению с предыдущим годом. В одном из онлайн-сервисов по покупке билетов подсчитали, что средний чек по России туда-обратно снизился с 7 тысяч рублей до 5 тысяч 800 рублей. Цена на билеты за границу уменьшилась с 19 тысяч рублей до 16 тысяч 700 рублей.

Больше всего подешевели перелеты из Санкт-Петербурга в Калининград – цены снизились на 45 процентов. Примерно настолько же подешевели билеты на рейсы Оренбург – Москва и Москва – Минеральные воды. Среди зарубежных направлений самое серьезное снижение цен на перелеты из Москвы в Прагу и Берлин – почти на 35 процентов, а также в Таиланд – на остров Самуи – снижение на 30 процентов.