Эксперт рассказал, когда лучше покупать авиабилеты для летнего отдыха

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал Москве 24, когда лучше покупать билеты на самолет для летнего отдыха.
По его словам, чтобы сэкономить на авиабилетах, на данный момент нужно внимательней наблюдать за распродажами и скидками авиакомпаний, тщательно подбирать варианты полетов с учетом разнообразных альтернатив, в том числе стыковочных маршрутов.
"В то же время есть так называемые метапоисковики, которые анализируют динамику цен на долгосрочной основе и предлагают такой сервис, как рекомендации: поспешить ли с покупкой или можно еще подождать, потому что, вероятно, появятся более привлекательные ценовые предложения. Можно прислушиваться к этим рекомендациям, так как они опираются на достаточно масштабную статистическую базу", – пояснил Пантелеев.
При этом, по его мнению, колебания курсов валют не сильно отражаются на цене билета.
"Международная ассоциация воздушного транспорта пересчитывает свой внутренний курс один раз в неделю применительно к России. Это для кого-то может быть актуальным, если речь идет либо о приобретении билетов на международные направления, либо о внутрироссийском рейсе с покупкой из-за рубежа. Но говорить о том, что будут какие-то радикальные изменения в стоимости перевозки, не приходится. Поэтому сэкономить или, наоборот, потерять в курсовой разнице сейчас уже не так актуально", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Пантелеев добавил, что тем, кто хочет отдохнуть летом на китайских курортах, пока не стоит спешить, так как непонятно, насколько остро будет стоять проблема с коронавирусом на тот момент.
"Если у кого-то есть необходимость по бизнесу или другие неотложные причины, то пока планировать такую поездку возможно, но количество альтернатив, как добраться до Китая, только лишь сокращается. Мы знаем, что авиасообщение пока будет осуществляться только лишь одной российской авиакомпанией, других вариантов пока не предвидится. Но есть еще и стыковочные рейсы, при этом нельзя исключать, что авиакомпании встретятся с еще более серьезными ограничениями и будут вынуждены отменить рейсы и вернуть деньги за билет", – заключил эксперт.
Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля
Ранее сообщалось о том, что авиабилеты из России за границу подорожают с 5 февраля на три процента из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). За основу будет взят курс доллара и евро к рублю за 3 февраля с округлением до 50 копеек в большую или меньшую сторону.
Согласно данным ЦБ на 3 февраля, один евро стоит 70 рублей, один доллар – 63 рубля. Обычно IATA пересчитывает курс валют раз в неделю по вторникам, а новый курс действует со среды.
Однако эксперты выяснили, что перелеты в начале 2020 года в среднем подешевели на 15–20 процентов по сравнению с предыдущим годом. В одном из онлайн-сервисов по покупке билетов подсчитали, что средний чек по России туда-обратно снизился с 7 тысяч рублей до 5 тысяч 800 рублей. Цена на билеты за границу уменьшилась с 19 тысяч рублей до 16 тысяч 700 рублей.
Больше всего подешевели перелеты из Санкт-Петербурга в Калининград – цены снизились на 45 процентов. Примерно настолько же подешевели билеты на рейсы Оренбург – Москва и Москва – Минеральные воды. Среди зарубежных направлений самое серьезное снижение цен на перелеты из Москвы в Прагу и Берлин – почти на 35 процентов, а также в Таиланд – на остров Самуи – снижение на 30 процентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: