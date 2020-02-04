В России с 5 февраля подорожают авиабилеты за границу

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Авиабилеты из России за границу подорожают с 5 февраля на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

"Пересчет будет осуществляться в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). То есть за основу будет взят курс доллара и евро к рублю за 3 февраля с округлением до 50 копеек в большую или меньшую сторону", – сказал он.

Согласно данным ЦБ на 3 февраля, 1 евро стоит 70 рублей, 1 доллар – 63 рубля. Горин отметил, что IATA обычно пересчитывает курс валют раз в неделю по вторникам, а новый курс действует со среды.

По словам Горина, следующий пересчет будет произведен 12 февраля по курсу доллара и евро на 10 февраля.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила об отсутствии оснований для существенного роста стоимости авиабилетов в России в 2020 году. Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что цены на перелеты будут расти в пределах инфляции так же, как это было в предыдущие годы.