Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:16

Стала известна погода на среду в Москве

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в среду, 5 февраля. При этом осадков не ожидается, пишет сайт "Метеоновости".

Синоптики утверждают, что днем регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве от минус 7 до минус 5 градусов, по области – от минус 10 до 5 градусов мороза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду", – уточняется на сайте.

Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 75%.

Специалисты добавляют, что содержание кислорода в воздухе останется близким к климатической норме. При этом атмосферное давление вновь будет пониженным.

Ранее стало известно, когда наступит пик похолодания в Москве. Температура начнет опускаться в столице со среды.

При этом москвичам пообещали солнечные выходные. По данным Гидрометцентра, солнце задержится в столице как минимум на три дня.

Февральские морозы придут в Москву

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика