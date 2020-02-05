Стала известна погода на среду в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в среду, 5 февраля. При этом осадков не ожидается, пишет сайт "Метеоновости".

Синоптики утверждают, что днем регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве от минус 7 до минус 5 градусов, по области – от минус 10 до 5 градусов мороза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду", – уточняется на сайте.

Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 75%.

Специалисты добавляют, что содержание кислорода в воздухе останется близким к климатической норме. При этом атмосферное давление вновь будет пониженным.

Ранее стало известно, когда наступит пик похолодания в Москве. Температура начнет опускаться в столице со среды.

При этом москвичам пообещали солнечные выходные. По данным Гидрометцентра, солнце задержится в столице как минимум на три дня.