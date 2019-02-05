Эксперты оценили предложение Росстандарта освободить россиян от "поверочного рабства"

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Проект закона, который избавит россиян от забот по поверке счетчиков воды, планирует внести в Госдуму Росстандарт. По мнению главы ведомства Алексея Абрамова, поверка счетчиков должна находиться в компетенции специальных служб. Граждан нужно полностью освободить от того, что уже известно, как "поверочное рабство".

В случае принятия поправок от жильцов потребуется лишь обеспечение доступа к счетчикам для специалистов. Абрамов добавил, что инициатива даже поможет россиянам сэкономить.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева поддержала инициативу ведомства.

По ее мнению, нововведение облегчит жизнь и гражданам, и ресурсоснабжающим компаниям при одном условии: если дома будут оборудованы "единой общедомовой интеллектуальной системой снятия показаний, чтобы это все делалось дистанционно, без захода в квартиры, чтобы и ресурсники, и управляющие компании, и граждане могли в личном кабинете посмотреть, сколько начислено, сколько заплачено".

"Вокруг этого разговоры уже давно идут. У нас есть ведомственный приоритетный проект Минстроя "Умный город", в соответствии с которым у нас 80 процентов многоквартирных домов должно быть оснащено приборами учета. Если люди буду ходить по квартирам и проверять – это абсолютно нереально физически", – считает собеседница портала Москва 24.

По ее словам, ряд регионов уже двигается в этом направлении. В том числе и в Москве будет возможность дистанционной подачи показаний приборов учета, и это станет шагом на пути к созданию этой системы, полагает Разворотнева.

В свою очередь, гендиректор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин отмечает, что логичнее было бы рассмотреть вопрос передачи приборов учета в общую собственность жителей многоквартирного дома.

"Тогда можно было бы централизованно передавать эту функцию по поверке, замене приборов учета специализированным организациям. Это выходило бы всем дешевле. Проблема обозначена правильно, но решения требуются более радикальные", – полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что квартиры россиян спасут от нештатных ситуаций с газом. Разработана новая система газовой безопасности для жилых многоквартирных домов. Она автоматически оповещает об аварии и способна перекрыть подачу газа.

Евгения Маркова