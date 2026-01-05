05 января, 06:21Общество
Облачная погода и до минус 6 градусов ожидаются в Москве 5 января
Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок
Облачная погода с небольшие кратковременные осадки в виде снега ожидаются в столице в понедельник, 5 января. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 1 до 6 градусов мороза, к ночи температура может понизиться до минус 10 градусов.
Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Жителей Москвы и Подмосковья ожидает морозная и снежная погода в Рождественскую ночь. Так, в ночь на среду, 7 января, столбики термометров в столице опустятся до минус 7–9 градусов, в области – до минус 7–12 градусов.
Ночью и днем будет идти снег. При этом днем температура в Москве будет опускаться до минус 7 градусов, а в Подмосковье – до минус 9 градусов.
