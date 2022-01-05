Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снижение заболеваемости коронавирусом отмечается на всей территории РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По итогам 52 недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах", – заявила глава ведомства.

Попова подчеркнула, что наибольшее число случаев коронавируса сохраняется в возрастной группе лиц старше 65 лет.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ситуация требует сохранения массового тестирования на COVID-19. Данный вопрос останется на контроле ведомства.

В России за последние сутки выявили 15 772 новых случая коронавируса. Их них 1 396 (8,8%) были лишены клинических проявлений заболевания.