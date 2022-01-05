В России выявили 15 772 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 15 772 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб.
В том числе выявлено активно 1 396 (8,8%) эпизодов заражения без клинических проявлений.
В Москве зафиксированы 2 307 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 1 273, в Московской области – 775, в Краснодарском крае – 415, в Челябинской области – 400.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 585 984 случая (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%), а также в Республике Тыва и Камчатском крае (0,03%).
За последние сутки подтверждено 828 смертей вследствие заражения коронавирусом. За весь период пандемии по России умерло 313 015 человек.
После прохождения лечения от COVID-19 выписан 25 581 пациент. Всего коронавирусом в РФ переболели 9 600 728 человек.
Ранее аллерголог Владимир Болибок заявил, что окончание пандемии коронавируса возможно только при заметном снижении числа новых зараженных в РФ. При этом дать оценку ситуации по миру эксперт затруднился.
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