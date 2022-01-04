В Роспотребнадзоре оценили угрозу от найденного во Франции штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Найденный во Франции вариант коронавируса не представляет особого интереса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что медики из французского Марселя обнаружили новый вариант коронавируса. Этот штамм нашли у путешественников, которые вернулись во Францию из Камеруна.

По информации Роспотребнадзора, сведения о геномной последовательности обозначенного варианта коронавируса были внесены в международную базу данных 4 ноября 2021 года.

"Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес", – рассказали в ведомстве.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абди Махамуд ранее подтвердил, что штамм B.1.640.2 уже отслеживается специалистами.