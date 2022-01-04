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Общество

16:14

В ВОЗ заявили, что отслеживают обнаруженный во Франции новый штамм коронавируса

медицина общество

Фото: AP Photo/Juan Karita

Всемирная организация здравоохранения уже с ноября отслеживает новый штамм коронавируса B.1.640.2, который обнаружили на юге Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта ВОЗ Абди Махамуда.

"У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта", – отметил Махамуд.

ВОЗ продолжит отслеживать развитие нового штамма и его распространение в других странах.

Новый вариант коронавируса обнаружили медики из французского Марселя. Неизвестный штамм выявили у путешественников, вернувшихся во Францию из Камеруна. В частности, тесты показали у всех зараженных "атипичную комбинацию мутаций".

Новый штамм коронавируса обнаружили на юге Франции

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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