В ВОЗ заявили, что отслеживают обнаруженный во Франции новый штамм коронавируса

Фото: AP Photo/Juan Karita
Всемирная организация здравоохранения уже с ноября отслеживает новый штамм коронавируса B.1.640.2, который обнаружили на юге Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта ВОЗ Абди Махамуда.
"У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта", – отметил Махамуд.
ВОЗ продолжит отслеживать развитие нового штамма и его распространение в других странах.
Новый вариант коронавируса обнаружили медики из французского Марселя. Неизвестный штамм выявили у путешественников, вернувшихся во Францию из Камеруна. В частности, тесты показали у всех зараженных "атипичную комбинацию мутаций".
Новый штамм коронавируса обнаружили на юге Франции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: